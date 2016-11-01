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    В Баку 40-летний мужчина нанес супруге и золовке ножевые ранения

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку на почве конфликта мужчина нанес супруге и золовке ножевые ранения. 

    Как отмечает Report, инцидент произошел на территории Сабунчинского района. 

    Так, уроженец Джебраильского района Октай Тахмазов 1976 г.р. на почве конфликта нанес 28-летней супруге Эльвире Насировой ножевое ранение в собственном доме на улице Эльшана Мехдиева поселка Сабунчи.

    Мужчина нанес Э.Насировой ножевые ранения кухонным ножом. Ножевые ранения также получила его 25-летняя золовка Амина Насирова, которая пыталась успокоить конфликтующих супругов. 

    Пострадавшие доставлены в расположенную поблизости больницу. 

    По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело. 

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