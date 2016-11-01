В Баку 40-летний мужчина нанес супруге и золовке ножевые ранения

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку на почве конфликта мужчина нанес супруге и золовке ножевые ранения.

Как отмечает Report, инцидент произошел на территории Сабунчинского района.

Так, уроженец Джебраильского района Октай Тахмазов 1976 г.р. на почве конфликта нанес 28-летней супруге Эльвире Насировой ножевое ранение в собственном доме на улице Эльшана Мехдиева поселка Сабунчи.

Мужчина нанес Э.Насировой ножевые ранения кухонным ножом. Ножевые ранения также получила его 25-летняя золовка Амина Насирова, которая пыталась успокоить конфликтующих супругов.

Пострадавшие доставлены в расположенную поблизости больницу.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело.