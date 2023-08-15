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В Баку найдены тела двух из четырех утонувших в море

В Баку найдены тела двух из четырех утонувших в море Тела двух человек, утонувших сегодня в море близ поселка Шувялан, были найдены и извлечены водолазами-спасателями МЧС.
Происшествия
15 августа 2023 г. 21:15
В Баку найдены тела двух из четырех утонувших в море

Тела двух человек, утонувших сегодня в море близ поселка Шувялан, были найдены и извлечены водолазами-спасателями МЧС.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Поиски еще двух людей продолжаются.

20:38

На горячую телефонную линию 112 МЧС поступила информация о том, что 4 человека утонули в море (на расстоянии около 2 км от ближайшего спасательного пункта, неконтролируемая территория) вблизи поселка Шувалан Хазарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

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