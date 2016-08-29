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    В Баку 39-летний мужчина совершил суицид

    Несколько дней назад он также хотел покончить с собой, перерезав себе вены

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку совершен суицид.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в доме 38 на улице Стройдеталь.

    Проживающий по указанному адресу житель Баку Мехман Рагимов 1977 г.р. повесился в подсобном помещении на приусадебном участке.

    На обеих руках трупа были обнаружены следы от порезов. Выяснилось, что несколько дней назад М.Рагимов также пытался совершить суицид, вскрыв вены.

    По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

    Следствие продолжается. 

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