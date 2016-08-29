В Баку 39-летний мужчина совершил суицид

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку совершен суицид.

Как сообщает Report, инцидент произошел в доме 38 на улице Стройдеталь.

Проживающий по указанному адресу житель Баку Мехман Рагимов 1977 г.р. повесился в подсобном помещении на приусадебном участке.

На обеих руках трупа были обнаружены следы от порезов. Выяснилось, что несколько дней назад М.Рагимов также пытался совершить суицид, вскрыв вены.

По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

Следствие продолжается.