В Баку 37-летний мужчина получил ножевое ранение от соседа

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе, в местечке "Птицеводческая ферма" поселка Балаханы.

На данной территории 37-летний Сулейман Исфандияр оглу Рустамов во время спора получил по несколько ножевых ранений в обе ноги. Он был госпитализирован.

Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.

Отметим, что родственники С. Рустамова сообщают, что он поспорил с соседом.