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    В Баку 37-летний мужчина получил ножевое ранение от соседа

    Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции© Courtesy İmage

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе, в местечке "Птицеводческая ферма" поселка Балаханы.

    На данной территории 37-летний Сулейман Исфандияр оглу Рустамов во время спора получил по несколько ножевых ранений в обе ноги. Он был госпитализирован.

    Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.

    Отметим, что родственники С. Рустамова сообщают, что он поспорил с соседом.

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