В Баку 37-летний мужчина получил ножевое ранение от соседа

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе, в местечке "Птицеводческая ферма" поселка Балаханы.
На данной территории 37-летний Сулейман Исфандияр оглу Рустамов во время спора получил по несколько ножевых ранений в обе ноги. Он был госпитализирован.
Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.
Отметим, что родственники С. Рустамова сообщают, что он поспорил с соседом.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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