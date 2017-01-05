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    В Баку 36-летняя женщина покончила с собой, повесившись на турнике

    По факту возбуждено уголовное дело в Насиминской районной прокуратуре

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку 36-летняя женщина покончила с собой, повесившись на спортивном сооружении.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Насиминского района. 

    Согласно информации Багирова Рамида 1980 года рождения, проживающая по адресу: улица Рашида Бехбудова, дом 95, кв. 1, повесилась на спортивном сооружении, прикрепленном к стене в комнате (на турнике).

    По факту возбуждено уголовное дело в Насиминской районной прокуратуре.

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