В Баку 36-летняя женщина покончила с собой, повесившись на турнике

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку 36-летняя женщина покончила с собой, повесившись на спортивном сооружении.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Насиминского района.

Согласно информации Багирова Рамида 1980 года рождения, проживающая по адресу: улица Рашида Бехбудова, дом 95, кв. 1, повесилась на спортивном сооружении, прикрепленном к стене в комнате (на турнике).

По факту возбуждено уголовное дело в Насиминской районной прокуратуре.