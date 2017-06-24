В Баку 36-летний мужчина был убит ударом ножа в своем автомобиле

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Баку 36-летний мужчина был убит своим родственником.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

На улице Тебриза, 24 перед городской поликлиникой №4 водитель автомобиля марки BMW с государственным номерным знаком 90 SD 055 Тапдыгов Эльчин Идрис оглу 1981 г.р. получил ножевое ранение и потерял много крови.

Он скончался по дороге в Клинический медцентр №1. Тело Э. Тапдыгова было передано в Наримановское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Осмотр тела показал, что он получил несколько глубоких ран в область ноги. Кроме того обе его руки были изранены ножом.

Братья Э. Тапдыгова сообщили сотрудникам 18-го отделения полиции Наримановского РУП, что он был убит своим родственником.

По факту Наримановским РУП ведется расследование. Начаты поиски совершившего убийство лица.