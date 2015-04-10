В Баку пропал без вести 34-летний мужчина - ФОТО

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку 34-летний мужчина пропал без вести. Об этом Report сообщили из Хатаинского РУП.

Так, родившийся в Шемкире в 1981 году Багиров Эльдар Нариман оглу вышел в 2013 году со съемной квартиры на улице К.Керимова, 5 в Хатаинском районе и больше не вернулся.

Отметим, что мужчина уже два года разыскивается как без вести пропавший. Всех, кто располагает какой-либо информацией об Э.Багирове, просят обратиться в Хатаинское РУП или 37-е отделение полиции.

Отмечается, что Э.Багиров злоупотреблял спиртным. Он неоднократно убегал из дома.