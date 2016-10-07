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    В Баку 34-летний мужчина получил ножевые ранения

    Он госпитализирован

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку 34-летнему мужчине нанесли ножевые ранения.

    Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

    Шабанов Сахават Исмаил оглу (1982 г.р.) получил несколько ножевых ранений в собственной квартире от неизвестного лица.

    Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу №3 с колото-резаными ранениями в области живота.

    По данному факту проводится расследование Низаминским районным управлением полиции (РУП). 

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