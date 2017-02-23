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    В Баку 33-летняя женщина пронзила себя ножом

    По факту ведется расследование

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 33-летняя женщина совершила попытку самоубийства.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

    В. Гачымова, проживающая в поселке Говсан по адресу ул. Октая Шабанова, пырнула себя ножом в области живота. Пострадавшую доставили в больницу.

    В своем заявлении полицейским она сказала, что поспорила с мужем, в результате чего рассердилась и попыталась покончить жизнь самоубийством.

    По факту ведется расследование

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