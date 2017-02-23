В Баку 33-летняя женщина пронзила себя ножом

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 33-летняя женщина совершила попытку самоубийства.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

В. Гачымова, проживающая в поселке Говсан по адресу ул. Октая Шабанова, пырнула себя ножом в области живота. Пострадавшую доставили в больницу.

В своем заявлении полицейским она сказала, что поспорила с мужем, в результате чего рассердилась и попыталась покончить жизнь самоубийством.

По факту ведется расследование