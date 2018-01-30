В Баку 31-летний мужчина совершил самоубийство, бросившись с 9 этажа здания

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку совершено самоубийство.

Как передает Report, инцидент произошел на улице Аббас Мирза Шарифзаде.

Велиев Ниджат Рафаэль оглы 1987 г. бросился с 9 этажа здания, в котором проживал. В результате он скончался на месте происшествия.

По факту, в Ясамальской районной прокуратуре по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства) возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что Н. Велиев был душевнобольным.