В Баку 28-летнего парня ранили ножом

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В кафе на территории Сураханского района города Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, в кафе в поселке Гарачухур Пириев Руслан Муслюм оглу (1988 г.р.) поспорил со своим знакомым. Их спор перерос в конфликт. Р.Пириев вышел из кафе и подрался со своим знакомым, который нанес ему несколько ударов ножом в живот.

Р.Пириев госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.