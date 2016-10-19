В Баку 28-летнего парня ранили ножом

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В кафе на территории Сураханского района города Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Report, в кафе в поселке Гарачухур Пириев Руслан Муслюм оглу (1988 г.р.) поспорил со своим знакомым. Их спор перерос в конфликт. Р.Пириев вышел из кафе и подрался со своим знакомым, который нанес ему несколько ударов ножом в живот.
Р.Пириев госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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