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    В Баку 28-летнего парня ранили ножом

    Правоохранительными органами проводится расследование

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В кафе на территории Сураханского района города Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, в кафе в поселке Гарачухур Пириев Руслан Муслюм оглу (1988 г.р.) поспорил со своим знакомым. Их спор перерос в конфликт. Р.Пириев вышел из кафе и подрался со своим знакомым, который нанес ему несколько ударов ножом в живот. 

    Р.Пириев госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. 

    По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.

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