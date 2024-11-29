В Баку 27-летний парень подозревается в убийстве мачехи

В Баку 27-летнего парня подозревают в убийстве мачехи.
Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, инцидент произошел накануне в поселке Маштага Сабунчинского района.
В одном из домов на территории поселка было обнаружено тело Ильхамы Мамедовой 1978 года рождения.
В результате расследования выяснилось, что ее пасынок Гасым Мамедов во время ссоры умышленно нанес женщине смертельные ножевые ранения.
По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Гасым Мамедов задержан в качестве подозреваемого.
Предварительное следствие по делу продолжается.