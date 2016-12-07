Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 27-летнего парня избили и ранили ножом.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед домом №82 на улице Алибека Гусейнзаде.

Согласно информации, житель Лянкяранского района Эльвин Абдуллаев 1989 года рождения поспорил во дворе здания с неким Гусейном. В результате конфликта Э.Абдуллаев был избит и получил ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование.