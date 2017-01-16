В Баку 25-летний мужчина покончил с собой

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Баку повесился 25-летний мужчина.

Как сообщает Report, самоубийство произошло на территории Сабунчинского района.

Согласно информации, Фаррух Гахраманлы 1992 года рождения, проживающий в жилом массиве в поселке Курдаханы, повесился в своем доме.

Тело Ф.Гахраманлы передано в Сабунчинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.