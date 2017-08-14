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    В Баку 23-летний парень выбросился с 10 этажа

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло самоубийство.

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера, в районе 12 часов в Низаминском районе на улице Эльшана Сулейманова, дом 149, квартира 154.

    Так, проживавший по указанному адресу Хазрат Асадулла оглу Мусаев 1994 г.р. покончил с собой, бросившись с 10 этажа здания.

    По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

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