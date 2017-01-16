Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В одном из клубов в Баку 23-летний парень получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Сабаильского района.

Согласно информации, в известном клубе Z club на улице Ахмеда Джавада житель Баку Муслюмов Камран Мамед оглу 1994 года рождения был ранен ножом неизвестным. Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.