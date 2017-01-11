В Баку 21-летняя девушка совершила попытку самоубийства, выпив уксусную кислоту

11 января, 2017 10:35

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку 21-летняя девушка совершила попытку самоубийства, выпив уксусную кислоту. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Ясамальского района. Согласно информации, Гасымзаде Севар 1996 года рождения, проживающая по адресу ул. Исмаила Гутгашенлы, 27, в целях самоубийства выпила уксусную кислоту. С.Гасымзаде была доставлена в Городскую клиническую больницу №1. По факту ведется расследование сотрудниками Ясамальской районной прокуратуры.