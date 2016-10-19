В Баку 20-летний парень совершил серию краж, чтобы быть арестованным

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержан молодой человек, совершивший кражи из автомобилей.

По информации, полученной Report от правоохранительных органов, 20-летний житель Сабирабада Фарид Насирли признался, что крал в бакинских селах аккумуляторы от автомобилей различных марок.

Задержанный Ф.Насирли был доставлен в Хазарское РУП.

В своих показаниях он отметил, что за последний месяц украл 8 аккумуляторов из автомобилей "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 2107" в талышском квартале Хазарского района, на территории совхоза "Сюдчюлюк" и поселке Мардакян. Во время кражи Ф.Насирли пользовался лишь железным брусом.

В своих показаниях дважды судимый Ф.Насирли сказал, что во время предыдущих заключений "не исправился до конца" и для "полного исправления" желает быть в заключении еще 5,5 лет: "Именно по этой причине я совершал кражи".

Отметим, что мать Ф.Насирли страдает раком и проходит лечение в Турции, а отец живет в России. Из-за совершенных Ф.Насирли преступлений семья отвернулась от него.