В Баку 20-летний парень получил ножевое ранение

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Насиминском районе.

Так, на улице Гасана Алиева Асиф Васиф оглу Сафаров 1997 г.р. со стороны неизвестного лица или неизвестных лиц был приглашен во двор дома, в котором проживает. А. Сафаров, направившийся по вызванному адресу, получил там ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По факту сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского РУП ведется расследование.