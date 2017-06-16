В Баку 20-летний парень избил отца и дядю девушки, которые ответили отказом его сватам

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Баку желающий жениться 20-летний парень избил отца и дядю девушки, которые ответили отказом его сватам.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Мардакян Хазарского района.

Житель Лянкяранского района Гасан Мухаммедзаде 1997 г.р. напал на Мехмана Алиева, который отказался выдать за него дочь, и избил его и его брата.

Пострадавшие были госпитализированы.

По факту Хазарским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.