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В Баку 19-летний юноша совершил суицид в магазине

​В Баку 19-летний юноша совершил суицид в магазине

На территории Низаминского района Баку был совершен суицид.

Как передает Report со ссылкой на свидетелей, 19-летний юноша повесился в магазине, который располагается на ул. А.Гаджиев, 19.

Личность юноши, а также детали суицида пока не известны.  

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