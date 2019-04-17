​В Баку 19-летний юноша совершил суицид в магазине

На территории Низаминского района Баку был совершен суицид.
Как передает Report со ссылкой на свидетелей, 19-летний юноша повесился в магазине, который располагается на ул. А.Гаджиев, 19.
Личность юноши, а также детали суицида пока не известны.
На территории Низаминского района Баку был совершен суицид.
Как передает Report со ссылкой на свидетелей, 19-летний юноша повесился в магазине, который располагается на ул. А.Гаджиев, 19.
Личность юноши, а также детали суицида пока не известны.
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