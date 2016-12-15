В Баку 19-летний водитель насмерть сбил женщину

15 декабря, 2016 12:21

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил 44-летнюю женщину. Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в поселке Бузовна Хазарского района. Согласно информации, переходившую дорогу жительницу поселка Бузовна Исаеву Матанат Шабан гызы (1972 г.р.) сбил автомобиль марки Toyotа. М.Исаева скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля марки Toyotа 19-летний Ахмедов Ханмамед задержан. По факту ведется расследование.