В Баку 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве

В Баку по подозрению в убийстве задержали 19-летнего парня.

В Баку по подозрению в убийстве задержали 19-летнего парня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 июня в полицию поступила информация об убийстве с применением огнестрельного оружия в Наримановском районе столицы Турала Кямиль оглу Косаева, 2000 года рождения.

В рамках проведенных правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Исмаил Ибрагим оглу Аллахвердиев, 2005 года рождения.

Инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту ведется расследование.