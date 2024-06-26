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В Баку 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве

В Баку 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве В Баку по подозрению в убийстве задержали 19-летнего парня.
Происшествия
26 июня 2024 г. 22:00
В Баку 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве

В Баку по подозрению в убийстве задержали 19-летнего парня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 июня в полицию поступила информация об убийстве с применением огнестрельного оружия в Наримановском районе столицы Турала Кямиль оглу Косаева, 2000 года рождения.

В рамках проведенных правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Исмаил Ибрагим оглу Аллахвердиев, 2005 года рождения.

Инцидент произошел на почве личных отношений.

По факту ведется расследование.

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