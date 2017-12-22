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    В Баку 19-летнего парня ударили ножом, когда он заступился за свою возлюбленную

    Один из них был задержан сотрудниками пост-патрульной службы Сабаильского районного управления полиции
    © "Report"

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В центре Баку 19-летний парень получил ножевые ранения, когда повздорил с людьми, приставшими к его возлюбленной.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

    Как сообщили Report из Сабаильского районного управления полиции, Рашад Зейналов 1998 г.р. фотографировался вместе со своей возлюбленной возле световых декораций, установленных к празднику Нового года на улице Низами. В этот момент трое неизвестных стали фотографировать девушку на мобильный телефон. Р. Зейналов, придя в ярость, повздорил с ними. В результате его ударили ножом. Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемые попытались скрыться с места происшествия. Один из них был задержан сотрудниками пост-патрульной службы Сабаильского районного управления полиции. Двое других разыскиваются. 

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