В Баку 19-летнего парня ударили ножом, когда он заступился за свою возлюбленную

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В центре Баку 19-летний парень получил ножевые ранения, когда повздорил с людьми, приставшими к его возлюбленной.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

Как сообщили Report из Сабаильского районного управления полиции, Рашад Зейналов 1998 г.р. фотографировался вместе со своей возлюбленной возле световых декораций, установленных к празднику Нового года на улице Низами. В этот момент трое неизвестных стали фотографировать девушку на мобильный телефон. Р. Зейналов, придя в ярость, повздорил с ними. В результате его ударили ножом. Пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемые попытались скрыться с места происшествия. Один из них был задержан сотрудниками пост-патрульной службы Сабаильского районного управления полиции. Двое других разыскиваются.