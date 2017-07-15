В Баку 18-летнему юноше нанесли восемь ножевых ранений - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в парке, расположенном на улице Талата Шихалиева близ ресторана "Шуша" в Наримановском районе.

На данной территории между Абдулаевым Ахлиманом 1999 г.р. и неизвестным (или неизвестными) возник спор, который завершился дракой. Во время драки А.Абдуллаеву нанесли 8 ножевых ранений.

Пострадавший юноша был госпитализирован в Клинический медцентр №1.

К инциденту привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции. Начат поиск совершившего преступление лица или группы лиц.