Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 18-летнего парня избили тупым предметом, позвав его из дома.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе, на улице Явера Алиева, 4.

Согласно информации, на мобильный телефон Джабраилова Тайхана Диляфет оглу 1998 года рождения позвонили его знакомые и позвали на улицу. При выходе из дома Т.Джабраилов подвергся внезапному нападению дових знакомых. Его избили тупым предметом, сломана челюсть парня.

Т.Джабраилов госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

По факту ведется расследование.