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    В Баку 18-летнего парня избили тупым предметом

    Инцидент произошел в Хатаинском районе

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 18-летнего парня избили тупым предметом, позвав его из дома.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе, на улице Явера Алиева, 4.

    Согласно информации, на мобильный телефон Джабраилова Тайхана Диляфет оглу 1998 года рождения позвонили его знакомые и позвали на улицу. При выходе из дома Т.Джабраилов подвергся внезапному нападению дових знакомых. Его избили тупым предметом, сломана челюсть парня. 

    Т.Джабраилов госпитализирован в Городскую клиническую больницу №1.

    По факту ведется расследование.

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