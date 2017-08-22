В Баку 17-летний юноша ранен ножом во время массовой драки

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку во время массовой драки юноше нанесено 3 ножевых ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Недалеко от поселка 8 километр между людьми произошла рукопашная драка. Во время драки 17-летнему Багирову Эльгюну Фирудин оглу нанесли три ножевых ранения в область ноги. Из-за большой кровопотери он был доставлен в больницу на такси, ему была оказана медпомощь.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники 26-го районного отделения полиции Низаминского районного управления полиции.

Факт расследуется.