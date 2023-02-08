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В Баку подозреваемый в убийстве студент привлечен к уголовной ответственности

В Баку подозреваемый в убийстве студент привлечен к уголовной ответственности В одном из общежитий в Бинагадинском районе Баку совершено убийство 16-летнего юноши.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 08:12
В Баку подозреваемый в убийстве студент привлечен к уголовной ответственности

В Баку студент, подозреваемый в убийстве, привлечен к уголовной ответственности.

Об этом Report сообщили в Бинагадинской районной прокуратуре.

Там отметили, что 8 февраля 2023 года около 02:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Алиакпера Мераева, 2002 года рождения, в общежитии Бакинского государственного центра профессионального образования промышленности и инноваций.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Алиакпер Мераев скончался от ножевых ранений, нанесенных его сожителем Эльшадом Мухтаровым, 2007 года рождения, студентом вышеупомянутого учебного заведения.

В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Э.Мухтаров задержан в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное следствие продолжается.

08:08

В одном из общежитий в Бинагадинском районе Баку совершено убийство 16-летнего юноши.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в полицию поступила информация об убийстве 8 февраля около 3:00 Мераева Алиакпера, 2007 года рождения, проживающего в одном из общежитий, расположенных в Бинагадинском районе.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что преступление совершил Рашад Мухтаров, 2002 года рождения, проживавший в этом общежитии.

Р.Мухтаров был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Adam öldürməkdə şübhəli bilinən tələbə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib 

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