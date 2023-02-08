В Баку подозреваемый в убийстве студент привлечен к уголовной ответственности

В Баку студент, подозреваемый в убийстве, привлечен к уголовной ответственности.
Об этом
Там отметили, что 8 февраля 2023 года около 02:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Алиакпера Мераева, 2002 года рождения, в общежитии Бакинского государственного центра профессионального образования промышленности и инноваций.
В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Алиакпер Мераев скончался от ножевых ранений, нанесенных его сожителем Эльшадом Мухтаровым, 2007 года рождения, студентом вышеупомянутого учебного заведения.
В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, Э.Мухтаров задержан в качестве подозреваемого по делу.
Предварительное следствие продолжается.
В одном из общежитий в Бинагадинском районе Баку совершено убийство 16-летнего юноши.
Как сообщили
В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что преступление совершил Рашад Мухтаров, 2002 года рождения, проживавший в этом общежитии.
Р.Мухтаров был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.
По факту ведется расследование.