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    В Баку 14-летний подросток украл из квартиры родственника драгоценности на сумму 25 тыс. манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку 14-летний подросток совершил кражу в квартире своего родственника.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, по подозрению в краже драгоценностей на сумму 25 тысяч манатов из квартиры жителя Баку Али Мамедова был задержан его 14-летний родственник. 

    По факту ведется расследование.

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