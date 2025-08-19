В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Варданяна

О нас

Происшествия
19 августа 2025 г. 19:50
Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и правопреемникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд, заявив отвод коллегии судей, рассматривающей дело.

Р. Варданян поддержал отвод.

Зейнал Агаев заявил, что сторона защиты неоднократно представляла отводы аналогичного содержания, и в текущем отводе также не указаны какие-либо новые обстоятельства. На основании вышеизложенного, отвод не был вынесен на обсуждение.

После этого Авраам Берман попросил предоставить конфиденциальную встречу с подсудимым. Судья удовлетворил ходатайство, и в суде был объявлен перерыв.

После перерыва в суде были заслушаны показания потерпевших и правопреемников потерпевших.

