В Бакинском суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Варданяна

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности.

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова) обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть на русский, а адвокатом защиты по его выбору.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и законным наследникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде дали показания пострадавшие в результате преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении, а также правопреемники пострадавших.

Правопреемник пострадавшего Эльхан Новрузалиев в своих показаниях заявил, что его сын Орхан Новрузализаде погиб в Кяльбаджаре в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник пострадавшего Малахат Гасанова в своих показаниях сообщила, что ее сын Эльшад Гасанов погиб в Лачыне в результате обстрела, открытого противником.