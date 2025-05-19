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В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами "Еркрапа"

В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами "Еркрапа" В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами "Еркрапа"
Происшествия
19 мая 2025 г. 15:26
В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами Еркрапа

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда продемонстрировали видео выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна на встрече с членами террористической организации "Еркрапа" от 23 июля 1993 года.

Как сообщает Report, на данных кадрах Левон Тер-Петросян говорит о намерении ВС Армении оккупировать суверенные территории Азербайджана, а также о целях и причинах этого решения.

Тер-Петросян выражает удовлетворение "историческими победами", отмечает, что до 1988 года в Армении проживало 170 тысяч азербайджанцев: "Говорят, какой был смысл начинать движение "Карабах"? За эти 5 лет сколько крови пролилось, сколько людей погибло, но никакого результата не достигнуто. Так выражали свое недовольство некоторые лица. Даже тогдашняя власть Армении... А теперь представители оппозиции и другие партии, не участвовавшие в тех операциях, пытаются бросить тень на нашу деятельность.

Также говорят, какой смысл был в том, что армянское движение тогда выходило на площадь с лозунгом "миацум, миацум"? И сейчас они уклоняются от признания Карабаха. Их позиция не изменилась. Говорят, что если бы это движение не началось в 1988 году, СССР все равно распался бы в 1991-м, и мы в любом случае получили бы независимость. Но дело в том, что если бы мы не начали действовать в 1988 году, у нас не было бы этого трехлетнего опыта в 1991-м, и в результате не только Карабах, но и сама Армения не была бы так подготовлена. Даже Карабаха не было бы".

Экс-президент Армении также сказал: "Во-первых, благодаря этому движению Армения и Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить 600 лет. Армения и Карабах были полностью очищены от других народов. Этой проблеме уже 600 лет, и армянский народ будет ощущать ее важность в течение следующих 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении продолжали жить 170 тысяч человек других национальностей, которые жили здесь до 1988 года, сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить ни наши северные районы, ни район Гёйче (Севан).

Не забывайте, напоминаю вам, что в районах Варденис (Басаркечер), Масис (Зангибасар) и Амасия азербайджанцы составляли большинство, а также составляли большую часть населения в Зангезурском районе. Сейчас эта проблема решена. Мы решили эту проблему нашим движением. Это стало возможным благодаря национально-освободительной борьбе нашего народа, армянскому национальному движению и его военному крылу, нашим отрядам самообороны и деятельности наших местных карабахских подразделений. Карабах тоже. Сегодня вся территория Карабаха, и даже большая территория, находится в руках армян".

Тер-Петросян также говорит: "...В заключение не могу не отметить еще один момент: Венец всех наших побед, наши силы вошли в Агдам вчера ночью и сегодня утром".

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Версия на английском языке Video featuring former president of Armenia's thoughts on purpose of occupying Azerbaijan's sovereign territories shown in trial
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə nümayiş olunan videoda Ermənistanın keçmiş prezidentinin Azərbaycanın suveren ərazilərinin işğalının məqsədi barədə fikirləri dinlənilib

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