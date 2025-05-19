В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами "Еркрапа"

В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами "Еркрапа"

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда продемонстрировали видео выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна на встрече с членами террористической организации "Еркрапа" от 23 июля 1993 года.

Как сообщает Report, на данных кадрах Левон Тер-Петросян говорит о намерении ВС Армении оккупировать суверенные территории Азербайджана, а также о целях и причинах этого решения.

Тер-Петросян выражает удовлетворение "историческими победами", отмечает, что до 1988 года в Армении проживало 170 тысяч азербайджанцев: "Говорят, какой был смысл начинать движение "Карабах"? За эти 5 лет сколько крови пролилось, сколько людей погибло, но никакого результата не достигнуто. Так выражали свое недовольство некоторые лица. Даже тогдашняя власть Армении... А теперь представители оппозиции и другие партии, не участвовавшие в тех операциях, пытаются бросить тень на нашу деятельность.

Также говорят, какой смысл был в том, что армянское движение тогда выходило на площадь с лозунгом "миацум, миацум"? И сейчас они уклоняются от признания Карабаха. Их позиция не изменилась. Говорят, что если бы это движение не началось в 1988 году, СССР все равно распался бы в 1991-м, и мы в любом случае получили бы независимость. Но дело в том, что если бы мы не начали действовать в 1988 году, у нас не было бы этого трехлетнего опыта в 1991-м, и в результате не только Карабах, но и сама Армения не была бы так подготовлена. Даже Карабаха не было бы".

Экс-президент Армении также сказал: "Во-первых, благодаря этому движению Армения и Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить 600 лет. Армения и Карабах были полностью очищены от других народов. Этой проблеме уже 600 лет, и армянский народ будет ощущать ее важность в течение следующих 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении продолжали жить 170 тысяч человек других национальностей, которые жили здесь до 1988 года, сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить ни наши северные районы, ни район Гёйче (Севан).

Не забывайте, напоминаю вам, что в районах Варденис (Басаркечер), Масис (Зангибасар) и Амасия азербайджанцы составляли большинство, а также составляли большую часть населения в Зангезурском районе. Сейчас эта проблема решена. Мы решили эту проблему нашим движением. Это стало возможным благодаря национально-освободительной борьбе нашего народа, армянскому национальному движению и его военному крылу, нашим отрядам самообороны и деятельности наших местных карабахских подразделений. Карабах тоже. Сегодня вся территория Карабаха, и даже большая территория, находится в руках армян".

Тер-Петросян также говорит: "...В заключение не могу не отметить еще один момент: Венец всех наших побед, наши силы вошли в Агдам вчера ночью и сегодня утром".