В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному обстрелу Гянджи

В Бакинском суде по тяжким преступлением назвали имена армянских военнослужащих, причастных к атаке на Гянджу

В ходе судебного процесса в Бакинском военном суде были названы имена некоторых военнослужащих вооруженных сил Армении, причастных к ракетному обстрелу Гянджи в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, в представленных документах отмечается, что под руководством командира 71-й базы хранения военной техники (воинская часть 51556), дислоцированной в Степанаванском районе Армении, полковника Арташена Рафики Аджатяна, заместителя командира подполковника Ара Артуши Саргсяна, командира дивизиона тактических ракетных комплексов "Эльбрус" подполковника Вазгена Давити Варданяна, командира дивизиона тактических ракетных комплексов "Искандер" подполковника Тиграна Норайри Варданяна и других, тактический ракетный комплекс "Эльбрус" с баллистической траекторией, обладающий большей разрушительной силой, чем виды оружия, использованные в предыдущих атаках, был доставлен на территорию Варденисского района Гегаркуникской области Армении.

11 октября 2020 года около 2 часов ночи ракета, оснащенная головной частью типа "8Ф44" с фугасным действием, была преднамеренно нацелена и выпущена с этого ракетного комплекса в направлении города Гянджа, которая не была зоной вооруженного конфликта. В городе не велись военные операции, не были расположены военные объекты. Целью было причинить большие человеческие потери.

В результате ракетного удара были преднамеренно убиты 10 гражданских лиц, 1 гражданскому лицу были причинены тяжкие, 18 гражданским лицам - легкие, 32 гражданским лицам - телесные повреждения неустановленной степени.