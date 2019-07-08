В Азербайджане директора Ассоциации в очередной раз судят за мошенничество

Завершено следствие по очередному уголовному делу в отношении директора Ассоциации пользователей воды "Карабах", обвиняемого в мошенничестве Тельмана Салимова.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ближайшее время состоится предварительное заседание по делу, переданному на рассмотрение судьи Сиявуша Гаджиева.

Отметим, что Т.Селимов обвиняется в мошенничестве на крупную сумму в отношении Лейлы Тагиевой и Шакира Гусейнова. Ему инкриминируется статья 178.3.2 (мошенничество в крупном размере).

По обвинительному акту, бизнесмену Ш.Гусейнову принадлежал строящийся 17-этажный дом, расположенный по адресу: город Сумгайыт, пересечение улиц Мира и Дружбы, квартал 36.

Напомним, что Т.Селимов и ранее был осужден несколько раз за мошенничество. В последний раз в декабре 2018 года он был приговорен к 11 годам заключения.