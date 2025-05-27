В Бакинском суде десятки потерпевших дали показания по уголовному делу Рубена Варданяна

В Бакинском суде десятки потерпевших дали показания по уголовному делу Рубена Варданяна.

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат, выбранный им самим для своей защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Правопреемник потерпевшего Тахир Алиев сообщил, что его сын Сабухи Алиев был убит в Агдере остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.