В Бакинском суде дали показания пострадавшие от мин и подвергшиеся пыткам в плену вследствие нападений вооруженных сил Армении В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.
Происшествия
8 августа 2025 г. 20:02
В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании, проходившем под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждому обвиняемому были предоставлены переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Лянкяран Джафарли сообщил, что в 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, когда занимался эвакуацией гражданского населения в селе Чаманли Агдамского района. Отвечая на вопросы гособвинителя Вюсала Абдуллаева, он заявил, что в указанном районе не было огневых точек Азербайджанской Армии.

Шамси Кязымлы в своих показаниях сообщил, что во время Отечественной войны 19 октября получил два пулевых ранения в Гадруте. Потерпевший заявил, что 12 мая 2021 года на условной границе Азербайджана и Армении, в Лачынском районе, в направлении Горис-Сисиан ему были нанесены травмы тупым предметом. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший сказал, что во время инцидента количество вооруженных сил Армении и вооруженных гражданских лиц в этом районе составляло примерно 400-500 человек. "Во время инцидента они окружили нас. Там не стреляли, велись переговоры. Внезапно сзади ударили тупым предметом. Во время инцидента вместе со мной пострадали шесть человек", - сказал он.

