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В Бакинском суде дал показания потерпевший, подвергшийся пыткам в армянском плену

В Бакинском суде дал показания потерпевший, подвергшийся пыткам в армянском плену В Бакинском суде дал показания потерпевший, подвергшийся пыткам в армянском плену
Происшествия
18 июля 2025 г. 14:49
В Бакинском суде дал показания потерпевший, подвергшийся пыткам в армянском плену

Потерпевший Керем Мамедов, давший показания на судебном процессе в Бакинском военном суде 18 июля, заявил, что был взят в заложники в Армении 7 марта 1990 года.

Как сообщает Report, он отправился в этот район на автомобиле УАЗ для восстановления линии связи между Зангиланским и Гафанским районами. Его сопровождали сотрудники Багиров Шакир Авез оглу, водитель узла связи Зангиланского района Эмин и помощник коменданта Эмин.

Когда он вошли в узел связи Гафанского района после проверки кабельных линий, потерпевший и другие азербайджанцы были избиты армянами, собравшимися во дворе узла, и взяты в заложники.

После этого сотрудники Гафанского районного отдела внутренних дел Армении и прибывшие туда военнослужащие доставили их в Гафанский районный отдел внутренних дел. Там четверо армян в гражданской одежде подвергли их пыткам, избили кулаками и ногами, нанеся различные телесные повреждения. В результате у К. Мамедова были сломаны ребра с правой стороны, ушибы по всему телу и черепно-мозговая травма. У Ш. Багирова произошло кровоизлияние в мозг.

Советские военнослужащие из Зангиланского района забрали их у армян, посадили в БТР и доставили в Зангиланский район, освободив из заложников. Автомобиль "УАЗ", принадлежавший потерпевшим, был присвоен лицами, взявшими их в заложники в Армении.

В ответ на вопрос прокурора в суде К. Мамедов заявил, что в течение двух месяцев проходил лечение в больнице от полученных в Армении травм.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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Версия на английском языке Victim testifies in Baku court about torture in Armenian captivity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı olduğuna görə Ermənistanda girov saxlanılmış və işgəncələrə məruz qalmış şəxs məhkəmədə ifadə verib

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