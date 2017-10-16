В Бакинском следственном изоляторе заключенный повесился на простыне

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Содержащийся в Бакинском следственном изоляторе пенитенциарной службы Анар Самедов покончил с собой.

Как сообщает Report, он повесился в камере на простыне, обернув ее вокруг железной решетки.

Факт расследуется.

Отметим, что А. Самедов обвинялся по статье 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) Уголовного кодекса.