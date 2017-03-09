В Бакинском следственном изоляторе родился ребенок

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Халиды Бекировой и Гюльшан Бекировой, обвиняемых в краже.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Азера Оруджова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

На подготовительном заседании стало известно, что несколько дней назад Х. Бекирова в Бакинском следственном изоляторе родила ребенка.

Заседание суда назначено на 15 марта.

Отметим, что обе женщины, подозреваемые в краже золотых украшений из жилых квартир в Баку, были задержаны в прошлом году сотрудниками 16-го отделения полиции Управления полиции Наримановского района.

Согласно информации, они обвиняются в краже ювелирных украшений стоимостью 12 тыс. манатов из одной квартиры, расположенной на территории Наримановского района.

Х. Бекирова и Г. Бекирова обвиняются по статье 177.3.2 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса.