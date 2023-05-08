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В бакинском СИЗО исполнено распоряжение о помиловании

В бакинском СИЗО исполнено распоряжение о помиловании Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Ильхамом Алиевым по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, было исполнено в бакинском следственном изоляторе пенитенциарной службы министерства юстиции
Происшествия
8 мая 2023 г. 14:34
В бакинском СИЗО исполнено распоряжение о помиловании

Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Ильхамом Алиевым по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, было исполнено в бакинском следственном изоляторе пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, распоряжение коснулось 5 осужденных.

Трое из них были освобождены от наказания в виде лишения свободы, двое - от части неотбытого наказания в виде лишения свободы.

Подчеркивая, что 100-летие со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, гениального политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева является знаменательным событием в истории нашей страны, с глубоким уважением чтя вечно живую светлую память великого лидера, оставаясь приверженным его богатому духовному наследию, опирающемуся на общечеловеческие идеи, законности и идеалы справедливости, помня об исключительных заслугах Гейдара Алиева в осуществлении коренных реформ, направленных на построение демократического правового государства, и о том, что он придавал особое значение защите прав и свобод человека, продолжая традиции гуманизма, милосердия и человеколюбия, веря в то, что освобождаемые от наказания лица внесут свой вклад в благосостояние нашего независимого государства и развитие общества, рассмотрев адресованные Президенту Азербайджанской Республики обращения о помиловании ряда осужденных лиц, членов их семей, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, правозащитных организаций, 8 мая 2023 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева".

Согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏfv Sərəncamı Bakı İstintaq Təcridxanasında icra olunub

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