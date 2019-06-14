В бакинском поселке обнаружена наркоплантация

В результате проведенного сотрудниками 14-го Отделения Сабунчинского РУП оперативного мероприятия был задержан житель села Маштага Вугар Алиев, подозреваемый в культивации наркотических растений.

Как сообщили Report пресс-службы МВД, в ходе осмотра в трех теплицах общей площадью 1800 квадратных метров во дворе принадлежащего задержанному дачного дома на территории поселка были обнаружены выращенные путем культивации 7190 конопляных кустов, общим весом 1 тонна 104 кг.

В своих показаниях В.Алиев признался, что посадил наркотические растения некоторое время назад. Его целью был сбыт конопли.

Кроме того, во время обыска в принадлежащих В.Алиеву теплицах были обнаружены высушенная марихуана весом 5 кг 100 гр.

Собранные по факту материалы были направлены в следственный отдел Сабунчинского районного управления полиции. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.