В бакинском поселке Бадамдар обнаружено оружие

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 18 октября 2018 года в Агентство поступила информация из дежурного колл-центра "102" Министерства Внутренних Дел (МВД) о факте обнаружения опасного предмета на территории Сабаильского района города Баку, 3-ем жилом массиве поселка Бадамдар.

Как сообщает Report, на основании полученной оперативной информации специалисты АНАМА совместно с сотрудниками полиции Сабаильского района были незамедлительно направленны на место происшествия.

Специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции Сабаильского района обследовали место происшествия вдоль дороги. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован на временный склад Агентства один гранатомёт РПГ – 7В1.

На территории в 500 кв.м. вокруг найденного гранатомета был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.