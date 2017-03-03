В бакинском парке 34-летнему мужчине нанесли ножевое ранение в голову

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку 34-летнему мужчине нанесли ножевое ранение в голову.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

Гулиев Ровшан Сеймур оглу (1983 г.р.) на территории парка, расположенном в поселке Говсан, поспорил с незнакомым молодым парнем (пока имя не разглашается). В результате незнакомый нанес Р. Рзаеву ножевые ранения в лицо, голову и бедро, после чего скрылся с места происшествия.

В Управлении полиции Сураханского района по факту ведется расследование.