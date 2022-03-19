В Бакинском международном автовокзальном комплексе нет автобуса в направлении Билясувара

Пассажиры, собравшиеся поехать в Билясуварский район из Бакинского международного автовокзального комплекса, столкнулись с проблемой.

Пассажиры, собравшиеся поехать в Билясуварский район из Бакинского международного автовокзального комплекса, столкнулись с проблемой.

Об этом Муганскому бюро Report сообщили пассажиры.

Они сказали, что в данный момент в этом направлении нет автобусов:

"С 11 часов нет автобуса, и около 50 пассажиров не могут выехать в Билясуварский район".

В связи с проблемой руководство автовокзала Билясуварского района сообщило, что в настоящее время на линии 5 автобусов:

"Эта проблема возникла из-за нехватки автобусов и большого количества пассажиров. Цены на рейсы прежние".