В Бакинском международном автовокзальном комплексе нет автобуса в направлении Билясувара

Пассажиры, собравшиеся поехать в Билясуварский район из Бакинского международного автовокзального комплекса, столкнулись с проблемой.
Об этом Муганскому бюро Report сообщили пассажиры.
Они сказали, что в данный момент в этом направлении нет автобусов:
"С 11 часов нет автобуса, и около 50 пассажиров не могут выехать в Билясуварский район".
В связи с проблемой руководство автовокзала Билясуварского района сообщило, что в настоящее время на линии 5 автобусов:
"Эта проблема возникла из-за нехватки автобусов и большого количества пассажиров. Цены на рейсы прежние".