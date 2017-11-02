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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене возникли проблемы в движении поездов.

Как заявил Report начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский Метрополитен" Насими Пашаев, в 8:04 на станции "Ази Асланов" у поезда, курсирующего по маршруту №11, возникли технические проблемы: "По этой причине поезд был снят с линии. Поэтому возник интервал в движении поездов на станции "Ази Асланов".

Поезда были возвращены со станций "Ахмедлы" и "Нефтчиляр". Примерно полчаса на станцию "Ази Асланов" составы не приезжали. Начиная с 8:30 часов на станции было возобновлено движение поездов".