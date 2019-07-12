В Бакинском метрополитене произошел сбой в движении поездов.

Как передаёт Report, в поезде, курсирующем на ветке "Дарнагюль" – "Ази Асланов", возникла техническая неисправность и пассажиры были высажены на станции «Иншаатчылар».

Причиной высадки стало незакрытие одного из дверей вагонов.

Попытки машиниста открыть или закрыть двери не завершились успехом и в 08:01 пассажиры были высажены. В 08:04 было принято решение, чтобы пассажиры снова сели в этот же вагон.

В это время одна из дверей закрылась и несколько пассажиров остались между дверями. При помощи полицейских и других пассажиров пассажиры были выпущены из вагона.

Отметим, что этот случай произошёл в поезде, который привезли в столицу в июне этого года и ввели в эксплуатацию этим летом.