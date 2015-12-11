​В Бакинском метрополитене пассажир избил полицейского

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ На одной из станций ЗАО "Бакинский метрополитен" пассажир нанес побои полицейскому. Как сообщает Report, инцидент произошел на станции "Ази Асланов".

Так, житель города Баку Фарис Асадов, 1987 г.р., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила пользования метрополитеном. Находящийся в этот время на службе сержант полиции Бахруз Зейналов призвал его к порядку. Однако Ф.Асадов оказал сопротивление и нанес увечья Б.Зейналову в области лица. По данному факту Хатаинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.221 УК (хулиганство). Расследование по делу продолжается.