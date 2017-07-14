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    В Бакинском метрополитене девушка бросилась на рельсы

    Расследование продолжается

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене совершена попытка суицида.

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера утром на станции метро "Низами".

    В целях совершения суицида Нармин Мурадова 1998 г.р. бросилась на рельсы. Однако, в результате быстрой реакции сотрудников полиции, метрополитена и машиниста, состав удалось своевременно остановить. Девушка не пострадала.

    В ходе расследований выяснилось, что Н.Мурадова страдает психическим расстройством.

    Расследование продолжается. 

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