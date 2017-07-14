В Бакинском метрополитене девушка бросилась на рельсы

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене совершена попытка суицида.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера утром на станции метро "Низами".

В целях совершения суицида Нармин Мурадова 1998 г.р. бросилась на рельсы. Однако, в результате быстрой реакции сотрудников полиции, метрополитена и машиниста, состав удалось своевременно остановить. Девушка не пострадала.

В ходе расследований выяснилось, что Н.Мурадова страдает психическим расстройством.

Расследование продолжается.