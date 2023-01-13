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В Бакинском метро возникла неисправность в поезде, пассажиры были высажены

В Бакинском метро возникла неисправность в поезде, пассажиры были высажены Из-за неисправности в поезде в Бакинском метрополитене пассажиры были высажены на станции "28 мая".
Происшествия
13 января 2023 г. 08:31
В Бакинском метро возникла неисправность в поезде, пассажиры были высажены

Из-за неисправности в поезде в Бакинском метрополитене пассажиры были высажены на станции "28 мая".

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован сегодня около 07:30 в поезде, следовавшем по маршруту "Ази Асланов" - "Ичеришехер".

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил информацию Report.

"Инцидент произошел сегодня в 07:26. На линию сразу же были пущены два поезда. В настоящее время поезда двигаются по графику. В результате предварительных проверок было установлено, что поезд, в котором возникли подозрения на неисправность, полностью готов к эксплуатации, в связи с чем этот состав также будет выпущен на линию", - добавил Б.Мамедов.

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