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В бакинском метро скончался пассажир

В бакинском метро скончался пассажир В бакинском метро скончался пассажир, который также являлся сотрудником ЗАО "Бакинский метрополитен".
Происшествия
16 июля 2023 г. 13:09
В бакинском метро скончался пассажир

В бакинском метро скончался пассажир, который также являлся сотрудником ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту "Дарнагюль" - "Ази Асланов".

"Машинист поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль" - "Ази Асланов", в направлении станции "Эльмляр Академиясы" получил информацию, что пассажиру стало плохо. Немедленно были приняты соответствующие меры, в том числе вызвана скорая медицинская помощь, пассажира высадили на станции, оказали первую помощь", - уточнил Б.Мамедов.

Он добавил, что до прибытия медицинской бригады пассажир скончался.

"Погибшим пассажиром оказался Кямиль Зейналов, 1959 года рождения, который являлся сотрудником Службы тоннельного хозяйства Бакинского метрополитена", - заключил Бахтияр Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Metroda halı pisləşən sərnişin vəfat edib

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